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Кубанские казаки готовы защищать православие от антиканонических посягательств патриарха Варфоломея

Кубанские казаки готовы защищать православие от антиканонических посягательств патриарха Варфоломея

Кубанские казаки просят вселенского патриарха Варфоломея опомниться и не предоставлять автокефалию Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в открытом обращении казаков Кубанского казачьего войска к патриарху Варфоломею.

«Действия по подготовке к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата, которое не может остаться без ответа», — сказано в письме, сообщает УНИАН.

Казаки заявляют, что такие действия могут привести «к кровопролитию».

«Вы, владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту русской православной церкви. Мы обращаемся к вам с решительным протестом и глубоким возмущением», — говорится в письме.

«Казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным „воинством Христовым“, рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего отечества и своей матери-церкви», — заявляют казаки.

Напомним, РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь.

Ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, политика, новости православия

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