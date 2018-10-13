Супрун развеяла популярный «продуктовый» миф

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун провела «продуктовый» ликбез для украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», главный медик страны рассказала о пользе популярного, но весьма неоднозначного продукта ‒ куриных яиц.

Как написала на своей странице в социальной сети Facebook Ульяна Супрун, куриные яйца ‒ содержат практически все витамины, железо, белок и редкие полезные жиры ‒ в частности, холин. По словам и.о. министра здравоохранения, яйца крайне полезны для глаз, кожи, волос, печени и мозга.

В своей публикации Ульяна Супрун упомянула и популярный миф о вреде куриных яиц из-за содержания в них большого количества холестерина. По ее словам, все опасения людей, ведущих здоровый образ жизни не имеют под собой никаких оснований, поскольку давно опровергнуты масштабными и длительными медицинскими исследованиями. Супрун напоминает читателям, что холестерин, содержащийся в куриных яйцах полезен для здоровья, поскольку является всего лишь одной из разновидностью жиров.

Впрочем, тем, кто всё-таки убежден, что яйца являются вредным продуктом, и.о. министра рекомендует есть хотя бы белок, чтобы получать ценный протеин. Всем остальным чиновник рекомендует включить куриные яйца в свой рацион и употреблять их в вареном или сыром виде, но не в жареном.

Как писала «Фраза», Супрун посоветовала есть мороженое, даже если болит горло.

Ранее Ульяна Супрун заявила о вреде школьных линеек.