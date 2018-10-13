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В США двое негров изнасиловали 9-месячного ребенка

В США двое негров изнасиловали 9-месячного ребенка

В американском штате Теннесси произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», в округе Шелби двоих афроамериканцев обвиняют в изнacилoвaнии 9-мecячнoй дeвoчки.

Как передает портал usa.one, преступление было совершено еще в 2016 году, однако общественность об этом узнала только 9 октября, когда двоим подозреваемым ‒ 19-летнему Иcиa Xeйcу и 22-лeтнему Дaйpуcу Aйcу ‒ были предъявлены обвинения в изнасиловании 9-месячного ребенка.

Как сообщается, мать ребенка не знала о том, что произошло, пока не обнаружила в сети Интернет снятое на телефон видео, на котором мужчина-афроамериканец совершает половой акт с ее дочерью. На записи она опознала Иcиa Xeйcа, которого два года назад попросила присмотреть за дочерью в свое отсутствие.

Сообщается, что подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время полицейские округа Шелби «работают» со вторым фигурантом дела ‒ Дайрусом Айсом, которому пока что предъявлены обвинения только в вовлечении несовершеннолетних (на момент совершения преступления его приятелю Хейсу было 17 лет) в преступную деятельность. Свою причастность к изнасилованию он отрицает и признает только то, что снимал весь «процесс» на видео.

Как писала «Фраза», На военных базах США изнасиловали более 600 детей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве трое малолетних извергов изнасиловали несовершеннолетнюю подругу.

Тэги: США, изнасилование, мир, ребенок, негр

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