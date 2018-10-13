РПЦ может признать Константинопольский патриархат еретиками и раскольникам, а также создать Турецкую православную церковь

В РПЦ все громче звучат голоса тех, кто призывает объявить константинопольцев еретиками и раскольниками, после чего выдвинуть ультиматум остальным поместным церквям: «Если они в назначенный срок не разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, то Московский патриархат и с ними также разрывает евхаристическое общение». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом, в частности, говорит член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.

Одновременно Малер предлагает начать системную работу по «разложения и разрушению враждебного лагеря», привлекая на свою сторону «консервативную оппозицию» внутри Константинопольского патриархата и его «сателлитов».

Также богослов заявляет, что нужно поставить вопрос о создании Турецкой православной церкви, которая вполне может быть поддержана наиболее адекватной частью кемалистов. И плюс к этому - лишить сана всех священнослужителей, которые открыто участвуют в поддержке Варфоломея.

Как пишет МК, есть в РПЦ и другие голоса, хотя на фоне воинственного гула расслышать их трудно. «Как сделать секту из РПЦ? — комментирует высказывания Малера богослов протодиакон Андрей Кураев. — Для этого нужно набрать в Синодальную богословскую комиссию злых дураков». Кураев, правда, не исключает, что дело действительно может дойти до анафематствования Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Также ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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