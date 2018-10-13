Украина пробила «дно» очередного рейтинга

Украина оказалась самой бедной страной в Европе. Как выяснили журналисты «Фразы», даже в Молдове финансовые показатели оказались куда лучше.

Как написал на своей странице в сети Facebook экономический эксперт Владимир Компаниец, ссылаясь на октябрьский отчет МВФ, размер ВВП Украины на душу населения в октябре составил 2656,01 долларов США.

В то же время, показатель ВВП Молдовы, которая долгое время считалась самой «нищебродской» страной Европы, равняется 2694,469 долларов США на человека.

Кроме того, Молдова опередила Украину и по размеру средней официальной зарплаты, который составляет 375,82 доллара США (в то время как в Украине ‒ всего лишь 325,53 доллара США).

Как писала «Фраза», Украина слегка поднялась в рейтинге «экономических свобод», но все равно осталась среди худших в мире.

Ранее сообщалось, что Украину признали самой бедной страной Европы.