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Шведские ученые умудрились разгадать «тайну» Млечного Пути

Шведские ученые умудрились разгадать «тайну» Млечного Пути

Шведским ученым удалось разгадать очередную тайну в центре Млечного Пути. Как выяснили журналисты «Фразы», в исследовании принимали участие специалисты из Университета Лунда и физики-атомщики

Как передает портал OA, для исследования ученые задействовали телескоп, расположенный на территории США. Сообщается, что «тайну» оставило за собой прошлогоднее исследование, во время которого в красных гигантских звездах Млечного Пути были обнаружены высокие показатели «фона» трех химических элементов ‒ иттрия, скандия и ванадия.

Учеными выдвигались различные версии о происхождении этих спектральных линий: от разрушения космических тел и до банального космического «мусора».

Теперь же, по результатам последнего исследования выяснилось, что замеченные ранее спектральные линии являют собой не более чем оптическую иллюзию. Превышение же показателей иттрия, скандия и ванадия объясняется тем, что электроны в этих химических элементах независимы от параметров температуры изучаемого объекта.

Как писала «Фраза», американские ученые обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили очень странную звезду.

Тэги: ученые, мир, космос, Млечный Путь

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