Ученые придумали «водный» способ выявления рака на разных стадиях

Специалисты из Испании окрыли новый способ обнаружения онкологических патологий на разных стадиях развития. Как выяснили журналисты «Фразы», на помощь исследователям из Университета Басконии пришли... молекулы воды.

Как передает специализированный портал Eurekalert, специалистами были изучены реакции т.н. антигенов Tn с молекулами воды. Отмечается, что присутствие данных антигенов в организме человека в 90% случаев свидетельствует о наличии онкологического заболевания.

Сообщается, что во время экспериментов антигены Tn вступали в характерную реакцию с водой: первый вид Tn (связанный с трионином) принимает жесткую форму в водном растворе, а второй (связанный с серином) ‒ становится мягче.

По мнению ученых, этот способ помогает оценить степень заболевания и поможет определиться с лечением в зависимости от стадии развития рака.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что аспирин помогает победить рак.

Ранее сообщалось, что британские ученые научились лечить рак с помощью вирусов.