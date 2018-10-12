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Глава УПЦ КП не выполняет решение Константинопольской Церкви

Глава УПЦ КП не выполняет решение Константинопольской Церкви

В Киевском патриархате (УПЦ КП) не спешат следовать решениям, которые приняли на заседании Синода Константинопольской Церкви 11 октября 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сайт СПЖ.

Согласно официальному коммюнике, иерархи Константинопольской Церкви постановили канонически восстановить Филарета Денисенко и Макария Малетича «до их иерархического или священнического звания». Напомним, как пояснил богослов Андрей Кураев — Филарета реабилитировали в качестве митрополита.

В то же время за богослужением во Владимирском соборе главу УПЦ КП продолжают поминать как «патриарха», а имя Патриарха Варфоломея вовсе не звучало.

Кроме того, в заявлении пресс-центра УПЦ КП говорится, что Вселенский Патриархат восстановил каноническое признание «епископата и духовенства Киевского патриархата», несмотря на то, что из решений Фанара этого не следует.

Как ранее сообщалось, Константинополь не признавал никакого патриаршества Филарета, для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Также ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема. Об этом заявили глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов и председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря).

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, новости православия

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