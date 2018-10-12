Киеву наконец-то дали газ. Скоро включат отопление и горячую воду?

В пятницу, 12 октября, стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» наконец-то начала поставки газа КП «Киевтеплоэнерго». Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшее время в столице должны включить отопление и горячую воду.

Как говорится в сообщении НАК, компании уже подписали договор на поставку газа. Он «базируется на мировом соглашении, утвержденном в среду Хозяйственным судом Киева».

Как сообщается, «договор заключен на условиях, предусмотренных постановлением правительства №187 «О возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Сообщается, что «Киевтеплоэнерго» получит газ «на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей».

Теперь ожидается, что в Киеве наконец-то включат горячую воду, которой в городе нет с весны, а также начнут отопительный сезон.

Как писала «Фраза», ранее в КГГА заявили, что горячую воду включат одновременно с отоплением.

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