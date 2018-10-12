Главные новости за 12 октября 2018 года

На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке. На военном арсенале под Ичней в Черниговской области продолжают ликвидировать последствия пожара. Данные о работе публикует ГСЧС. Как сообщает, интенсивность взрывов составляет не более трех в час.

Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Ночью в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Автомобиль Honda Accord Sport насмерть сбил двух подвыпивших мужчин.

В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин. Минувшей ночью в Киеве лица кавказской национальности жестоко избили двух мужчин. Инцидент произошел возле парка Киото рядом со станцией метро «Лесная».

Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков. В Азовском море недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двоих граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Снятие анафемы с Филарета: Константинополь обвинили в «превышении полномочий». Снятие анафемы с главы неканонической УПЦ КП Филарета (Денисенко) Константинополем является «превышением полномочий» местным патриархом. Об этом заявил глава Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню. В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. По данным местных СМИ, от вируса скончались уже 125 человек.