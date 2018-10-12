Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Главные новости за 12 октября 2018 года

Главные новости за 12 октября 2018 года

На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке. На военном арсенале под Ичней в Черниговской области продолжают ликвидировать последствия пожара. Данные о работе публикует ГСЧС. Как сообщает, интенсивность взрывов составляет не более трех в час.

Ночью на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами. Ночью в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Автомобиль Honda Accord Sport насмерть сбил двух подвыпивших мужчин.

В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин. Минувшей ночью в Киеве лица кавказской национальности жестоко избили двух мужчин. Инцидент произошел возле парка Киото рядом со станцией метро «Лесная».

Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков. В Азовском море недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двоих граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Снятие анафемы с Филарета: Константинополь обвинили в «превышении полномочий». Снятие анафемы с главы неканонической УПЦ КП Филарета (Денисенко) Константинополем является «превышением полномочий» местным патриархом. Об этом заявил глава Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню. В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. По данным местных СМИ, от вируса скончались уже 125 человек.

Тэги: преступность, общество, здоровье, эбола, томос

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

12.10.18 09:24

Донецкая осень батальона «Днепр-1»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 12 октября 2018 года

Главные новости за 12 октября 2018 года
12.10.18 19:00
226
Последние новости
12.10.18 20:46

Шведские ученые умудрились разгадать «тайну» Млечного Пути
12.10.18 19:51

Ученые придумали «водный» способ выявления рака на разных стадиях
12.10.18 19:00

Главные новости за 12 октября 2018 года
12.10.18 16:53

Суд заблокировал приватизацию госшахты «Краснолиманская» в интересах Кропачева, – СМИ
12.10.18 16:34

Погода на выходные: по Украине будет тепло и солнечно
12.10.18 16:13

В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
12.10.18 16:01

Глава УПЦ КП не выполняет решение Константинопольской Церкви
12.10.18 15:31

Киеву наконец-то дали газ. Скоро включат отопление и горячую воду?
12.10.18 15:20

Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков
12.10.18 15:03

В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек
В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню
В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню
Тигипко разводится с женой, – СМИ
Тигипко разводится с женой, – СМИ
Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой
Во дворе лисичанской школы прогремел взрыв. Детей отправили домой
В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки
В недрах администрации Порошенко «потерялись» американские подарки
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
Новая рыбацкая «игрушка» Пашинского стоит больше, чем он зарабатывает за год
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
На арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В США застрелили молодую модель – это спровоцировало масштабное ДТП
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
В Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
Жители Эстонии сняли на видео НЛО
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.