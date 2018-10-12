Погода на выходные: по Украине будет тепло и солнечно

В ближайшие выходные погода в Украине продолжит радовать. Как выяснили журналисты «Фразы», бабье лето, вернувшееся в нашу страну на прошлой неделе, продолжится во всех без исключения регионах.
Как передают в Гидрометцентре, по Украине будет тепло и солнечно.
Осадки исключаются.
Сообщается, что 13-14 октября воздух прогреется до 16-19 градусов.
Во всех регионах Украины будет одинаково тепло и солнечно.
Киев исключением не станет. В столице будет до 19 градусов, дождей не ожидается.
Как писала «Фраза», карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега.
Ранее появилось видео первого осеннего снега.