Погода на выходные: по Украине будет тепло и солнечно

В ближайшие выходные погода в Украине продолжит радовать. Как выяснили журналисты «Фразы», бабье лето, вернувшееся в нашу страну на прошлой неделе, продолжится во всех без исключения регионах.

Как передают в Гидрометцентре, по Украине будет тепло и солнечно.

Осадки исключаются.

Сообщается, что 13-14 октября воздух прогреется до 16-19 градусов.

Во всех регионах Украины будет одинаково тепло и солнечно.

Киев исключением не станет. В столице будет до 19 градусов, дождей не ожидается.

Как писала «Фраза», карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега.

Ранее появилось видео первого осеннего снега.