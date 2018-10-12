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Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков

Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков

В Азовском море недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двоих граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из неподконтрольного населенного пункта Холодное (Донецкая область). ФСБшники сообщили об отсутствии у рыбаков разрешения на вылов рыбы, в результате чего против них были открыты дела об административных правонарушениях.

В свою очередь украинские пограничники напоминают рыбакам о нестабильной ситуации в Азовском море и советуют им иметь при себе все необходимые документы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года возле залива Сиваш на границе аннексированного Крыма и Херсонской области российские пограничники задержали двух украинских рыбаков.

Тэги: общество, политика, пограничники, Азовское море, рыбаки

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