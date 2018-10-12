Как оказалось, почти все призывники Киева «косят» от армии

Около 80% призывников Киева «косят» от армии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявин.

Он сообщил, что во время нынешнего призыва «более 33 тысяч киевлян прячутся от армии, систематически не появляясь в военные комиссариаты». Военный комиссар напомнил, что ранее были продлены сроки призыва. Так, в этом году «Киев должен призвать на срочную военную службу 744 граждан».

По его словам, «в настоящее время у нас на учете находится 89 420 граждан, из них подлежит призыву 57549 человек, но своевременно в военные комиссариаты не являются почти 80% призывников». Сообщается, что сегодня «уклоняется от призыва на срочную военную службу 33618 человек».

Военный комиссар добавил, что это «люди, которые систематически не являются в военные комиссариаты, которые прячутся и не становятся на учет». По его словам, «материалы на них переданы в органы Национальной полиции для осуществления их розыска». Он добавил, что «ответственность может быть как административная, так и уголовная».

По его данным, только на этой неделе было отправлено в армию 114 мужчин.

Как писала «Фраза», призывникам придется прятаться от военкоматов дольше, чем обычно.