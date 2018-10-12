Клиентов «ПриватБанка» предупредили о масштабных перебоях в работе

«ПриватБанк» предупреждает своих клиентов о том, что на протяжении некоторого времени не будут работать все системы финучреждения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе банка.

В частности, масштабное обновление архитектуры процессинга банка будет проводиться в ночь с субботы, 13 октября, на воскресенье, 14 октября. В пресс-службе утверждают, что в результате этого существенно улучшится работа программных комплексов, но в процессе обновления будет пауза в работе всех систем «ПриватБанка».

Пауза запланирована с полуночи до 4 утра, но в финучреждении предупреждают, что полная стабилизация работы может продлиться вплоть до 8 часов утра 14 октября.

Аналогичный «тайм-аут» этой ночью возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка. Поэтому в банке советуют заранее позаботиться о наличке.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года в Интернете был запущен фишинговый сайт, клон популярного сервиса «Приват24». Его цель — выманить у клиентов госбанка их пароли доступа в интернет-банкинг с номерами телефонов.

В феврале 2018 года «ПриватБанк» предупреждал клиентов об опасности использования сторонних приложений для интернет-банкинга.

В июле 2018 года «ПриватБанк» предупреждал своих клиентов о новом разводе.