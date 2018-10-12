«Прямой» канал проинспектирует кафе и рестораны быстрого питания

13 октября в эфир телеканала «Прямой» выйдет очередной выпуск программы «Споживач». Как выяснили журналисты «Фразы», в ней можно будет увидеть жуткое видео тараканов в ресторанной еде, узнать об отравлениях в кафе и других шокирующих случаях из жизни общепита.

Ведущие Елена Бунт и исполняющий директор Общества потребителей Украины Максим Несмиянов объяснят, на что нужно обращать внимание, выбирая, где можно поесть. И покажут простые примеры обмана потребителей. К примеру, как в ресторанах подают порции меньше заявленных, как игнорируют элементарные санитарные нормы и почему прячут документы, которые должны быть на виду.

Кроме того, приглашенные в студию правозащитники посоветуют, как добиться компенсации в случае отравления некачественной едой.

Ведущие разберутся, зачем нужно было отменять книги жалоб, и кому это выгодно.

Не пропустите «Споживач» на «Прямом» канале 13 октября в 13.00.