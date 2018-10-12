РПЦ заявляет о сговоре против канонического православия в Украине и прогнозирует всплеск насилия и беззакония

Налицо сговор, который направлен против канонической Православной Церкви на Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сегодня заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью телеканалу «Россия-24».

Так он отреагировал на сегодняшние решения синода Константинопольского патриархата. «Ответ будет самым решительным и жестким», — сказал он, сообщает Портал-Credo.Ru.

«Церковь, которая упоминается в словах Порошенко, это не Украинская православная Церковь, это раскольничьи группировки, которые сегодня были признаны в обход всех церковных правил Константинопольским Патриархом», — также сказал представитель РПЦ.

Он отметил, что решение Константинопольского патриархата «канонически ничтожно». «Налицо грубое и намеренно дерзкое нарушение канонов. Обусловлено оно, конечно, не церковными мотивами, а абсолютно политическими», — утверждает представитель Московского патриархата.

Игорь Якимчук считает, что «будет всплеск насилия, всплеск беззакония, и ответственность за это лежит как на нынешних украинских властях, так и на Константинопольском патриархате».

Ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема. Об этом заявили глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов и председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря).

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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