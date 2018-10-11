УПЦ КП и УАПЦ не смогут объединиться, а Варфоломея надо предать анафеме, - архиепископ Климент

Вселенский Патриарх Варфоломей должен быть предан анафеме, в частности, за неправовое решение о «снятии» анафем с патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким резким заявлением выступил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря).

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату. Каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права», — заявил он, сообщает ТАСС.

Архиепископ также подчеркнул, что УПЦ не признает решения Константинопольского патриархата о возможном предоставлении Украине автокефалии. «Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия на Украине», — отметил он, добавив, что «эти действия никчемны».

Также он добавил: «Не очень верю в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с Макарием. Ведь Макарий категорически против, чтобы главой объединенных церквей стал Филарет, на чем тот настаивает», — сказал Климент.

Ранее сообщалось, что на патриарха Варфоломея может быть наложена анафема. Об этом заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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