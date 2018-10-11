Скандального футболиста Кокорина отправили «на нары» в СИЗО

В Тверском районном суде города Москвы состоялось слушание по т.н. «делу Мамаева-Кокорина». Как выяснили журналисты «Фразы», скандальному игроку «Зенита» определили меру пресечения.

Как передает «РБК», обвиняемому в деле о хулиганстве Александру Кокорину определена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 декабря 2018 года. Отмечается, что судья приняла во внимание тот факт, что спортсмен активно сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном. В то же время, председательствующая по делу отметила, что у следствия есть все основания полагать, что обвиняемый может уклоняться от проведения следственных действий.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Александра Кокорина. В свою очередь, защита обвиняемого просила суд определить меру пресечения не связанную с лишением свободы ‒ т.е. отпустить Кокорина до суда под подписку о невыезде.

Так же сообщается, что в настоящее время в том же Тверском суде избирают меру пресечения другому участнику хулиганского инцидента ‒ Павлу Мамаеву.

Как писала «Фраза», скандальных футболистов Кокорина и Мамаева взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что российским футболистам-дебоширам светит пожизненная дисквалификация.