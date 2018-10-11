На патриарха Варфоломея может быть наложена анафема, - глава пресс-службы УПЦ

В УПЦ заявляют, что могут «разорвать общение» со Вселенским патриархатом, а на патриарха Варфоломея — наложить анафему. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

«Когда документы получим, будем определяться. Это беззаконие. А как реагировать, решит предстоятель нашей церкви и священный синод», — сказал Анисимов.

Отвечая на вопрос, может ли быть наложена анафема на Вселенского патриарха Варфоломея, Анисимов заявил: «Да. Братские церкви должны разобраться, вынести свое решение. Они же (константинопольские патриархи) впадали не один раз в ересь... Патриарх не обладает статусом безгрешности», — цитирует Лига.

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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