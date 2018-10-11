Константинополь легализовал раскол Православия. РПЦ будет вынуждена сделать «печальные шаги», - пресс-секретарь патриарха Кирилла

РПЦ будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после его решения снять анафему с лидера неканонического «Киевского патриархата» Филарета Денисенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Легализация раскола (...) повлечет за собой следующие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты», — сказал отец Александр в четверг вечером в эфире телеканала «Спас».

Пресс-секретарь сказал, что Константинополь принял «катастрофические решения для всего мирового православия»: «Константинопольский патриархат перешел красную черту, и не по нашей вине, не по вине Русской православной церкви, которая на протяжении всех последних лет, всех последних месяцев, всего последнего времени пыталась найти пути взаимодействия с патриархом Варфоломеем».

Напомним, 15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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