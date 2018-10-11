15 октября РПЦ даст жесткий ответ на антиканонические действия Константинополя, - Лейгода

Константинопольский Патриархат совершил антиканоническое действие. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Лейгода в своем Telegram.

«Теперь официально: Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви», — написал он.

Священный Синод Русской Православной Церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст надлежащую оценку этого деяния, отметил Лейгода.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним, Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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