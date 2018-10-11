Константинополь не дал Украине автокефалию. Полный текст решения Синода

Обнародован текст решения Синода Константинопольского патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», автокефалию Украина пока не получила.

«Страна» публикует перевод текста решения:

«Под председательством Его Святости Вселенского Патриарха, Священный Синод созвал очередную сессию с 9 по 11 октября 2018 года, чтобы изучить и обсудить пункты своей повестки дня.

В Священном Синоде обсуждались, в частности, церковные дела Украины, в присутствии Его Превосходительства архиепископа Даниила Памфилона и Его Преосвященства Епископа Иллариона из Эдмонтона, Патриарших Экзархов в Украину, и после широких обсуждений постановил:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха, чтобы получить петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их последователи восстановлены в общении с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархии, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.

5) Обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа могли преобладать».

Напомним, Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Также ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

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