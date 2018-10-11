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Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно

Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно

11 октября Синод Константинопольского Патриархата признал незаконной передачу Киевской митрополии Русской Церкви в 1686 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице Facebook заявил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на свои источники.

Как известно, в мае 1686 года Москве удалось добиться согласия от Константинопольского патриарха Дионисия IV на подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху. 27 января 1688 года титул Киевского митрополита был изменён на «Киевский, Галицкий и Малыя России», что отражало фактический переход Киевской митрополии Константинопольского патриархата в состав Московского Патриархата. Киевские митрополиты превратились в епархиальных архиереев Российской Церкви с сохранением митрополичьего титула.

Как ранее сообщалось, сегодня Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: мир, политика, новости православия

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