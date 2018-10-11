Ученые рассказали, как электронные сигареты «бьют» по легким курильщиков

Исследователи выявили еще одну угрозу для любителей электронных сигарет. Как выяснили журналисты «Фразы», наполнители и всевозможные вкусовые добавки наносят огромный вред легким.

Как пишет American Journal of Physiology, к таким выводам пришли ученые из университета Афин в Греции. По их словам, «вейпы» способны вызвать воспаления, негативно влияя на их работу. По словам исследователей, «вкусовые или ароматические добавки в жидкости для электронных сигарет влияют на работу разных частей легких и жизнедеятельность их клеток».

В своих опытах они наблюдали за мышами, которые «курили» в лабораторных условиях «вейпы».

Часть грызунов при этом употребляли обычный табак, еще одна — пар без ароматических добавок и никотина, третья группа — пар с чистым никотином, и последняя часть мышей — электронные сигареты с ароматом табака.

Ученые убедились, что «все три типа испарителей вызывали воспаления в легких, заставляя их вырабатывать большие количества слизи». Отмечается, что «ткань легких начинала терять эластичность, а воспаления становились хроническими». В клетках же легких накапливались опасные оксиданты.

Отмечается, что больше всего пострадали мыши, «употреблявшие» пар с запахом табака, который оказался опаснее обычных сигарет.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК, а также рассказали, что угрожает здоровью «пассивных курильщиков».