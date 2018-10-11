У берегов Греции задержали украинскую яхту с нелегалами. Но пограничники говорят, что наши сограждане не виноваты

В Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна близ Греции задержали украинскую яхту. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту находились 57 нелегальных мигрантов.

Лодкой управляли трое украинцев.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, яхту задержали правоохранители Греции после совместных мероприятий наших пограничников и Европола.

Украинцы занимались перевозкой мигрантов в страны ЕС. Но, как говорят наши пограничники, по украинским законам они «выступают в роли пострадавших от преступной деятельности, их вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления».

Кроме этого, сообщается, что в аэропорту Афин был также задержан один из участников ОПГ, который передавал завербованных украинцев за границу, где тех втягивали в работу с нелегалами.

Госпогранслужба сообщает, что «за последние два года для переправки нелегальных мигрантов морским путем были завербованы не менее двенадцати украинцев из Полтавской, Одесской и Донецкой областей».

Как писала «Фраза», у берегов Испании едва не утонули сотни мигрантов.

Ранее украинские правоохранители решили крепко взяться за нелегальных мигрантов. И наглядно объяснили почему.