Под Киевом ПТУшники до смерти избили пенсионера из-за собаки

В Киевской области в селе Руда (Сквирский район) произошло жестокое убийство — двое учащихся местного профтехучилища (16 и 17 лет) до смерти забили пенсионера. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве отметили, что пенсионер умер в реанимации от полученных травм.

Сообщается, что все началось с того, что на двух парней, которые были навеселе, начала лаять собака, выбежавшая со двора. За собакой вышел хозяин и вступил в словесную перепалку с парнями.

После этого «подогретые» спиртным подростки начали избивать мужчину, нанося ему удары руками и ногами.

Сотрудники полиции быстро вычислили нападавших и сейчас оба находятся в изоляторе.

По данному факту открыто уголовное производство. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в январе 2009 года в селе Рагивка на Киевщине двое школьников забили до смерти своего 50-летнего собутыльника.

В сентябре 2010 года под Киевом два алкаша до смерти забили старика.