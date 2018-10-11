Киевлян попросили еще немного потерпеть без горячей воды

Возвращение горячей воды в квартиры киевлян, которой тут нет еще с весны, снова откладывается. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

Чиновник сообщил, что горячую воду включат одновременно с отоплением.

Он сообщил, что нет смысла разделять услугу горячего водоснабжения и отопления.

Отопительный сезон же в Киеве начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех суток составит восемь градусов. Тогда же включат горячую воду.

Как писала «Фраза», ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверял, что отопительный сезон в Украине начнется с понедельника, 15 октября.

Горячую же воду в Киеве обещали включить еще в сентябре.