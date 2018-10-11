За неделю в Украине гриппом заболели почти 150 тысяч человек. Большинство — дети

За период с 1 по 7 октября гриппов и ОРВИ в Украине заболели 143052 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Как отметили в ведомстве из общего числа заболевших 71,2% — дети до 17 лет. Летальных исходов зафиксировано не было.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 338,9 на 100 тыс. населения, что на 34,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве начался сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В августе 2018 года в Минздраве предупреждали, что в эпидемический сезон в Украине ожидаются три вида гриппа.