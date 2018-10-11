На Херсонщине неизвестные расстреляли автомобиль с людьми

В среду, 10 октября, вечером, в Херсонской области на трассе Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные из автомобиля расстреляли другую машину с людьми. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, стрельба велась из неустановленного оружия, в результате чего двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, по области объявлен план «Сирена». Поиски нападавших продолжаются.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину.

Напомним также, что 10 октября вечером в Харькове произошло покушение на умышленное убийство. В результате стрельбы из автомата огнестрельные ранения получил один человек.

Ранее в Николаеве расстреляли местного предпринимателя.