Как оказалось, молодежь во всем мире стала существенно меньше выпивать

Как оказалось, в мире среди молодежи уже не модно употреблять спиртное. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли специалисты департамента эпидемиологии и общественного здоровья Лондона, проанализировавшие последние данные ученых.

Как пишет издание BMC Public Health, наблюдается тенденция к увеличению числа молодых людей во всем мире, которые отказываются употреблять алкоголь.

Специалисты проанализировали данные десяти тысяч молодых людей 16-24 лет за 2005-2015 годы. Как оказалось, сегодня половина британских девушек и парней употребляют спиртное реже одного раза в неделю. Десять лет назад этот показатель равнялся трети от общего числа. В то же время, число «абсолютных трезвенников выросло с 18% до 29%».

Исследователи говорят, что подобная тенденция характерна не только для Великобритании. Спад моды на алкоголь также наблюдается в странах ЕС и в США.

Отмечается, что уровень пьянства среди молодежи в мире во многом зависит от социально-экономической обстановки в странах и семьях, где они живут.

Как писала «Фраза», ранее была названа тройка самых спивающихся стран в мире.

Также ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики.