Защиту десятой «винды» уже благополучно взломали: все оказалось очень просто

Защиту новой операционной системы Windows 10 уже взломали. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал этот специалист по безопасности компании Fujitsu System Integration Laboratories Соя Аояма.

Как передает порта Bleeping Сomputer, за защиту «отвечает механизм Controlled Folder Access, который запрещает неизвестным программам изменять файлы в защищенных папках».

Специалисту удалось обойти защитную систему с помощью «DLL-инъекции».

Отмечается, что нынешний механизм «защищает систему лишь от тех программ, которых нет в белом списке, поэтому, если запустить вредоносное DLL в одобренную программу «Проводник» при ее запуске, то защиту от троянов-вымогателей можно обойти».

Кроме этого, в защите было обнаружено «отсутствие в системе безопасности встроенного антивируса Windows Defender (продуктов Avast, ESET, Malwarebytes Premium и McAfee), в то время как они предоставляют защиту от троянов-вымогателей».

Как писала «Фраза», ранее у операционной системы Windows нашли «брешь», через которую на компьютеры и другие устройства пользователей проникают вирусы.