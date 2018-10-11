Ученые подсчитали, сколько лиц способен запомнить и распознать человек

Как оказалось, люди за свою жизнь способны запомнить и распознать совершенно разное число лиц, что связано с особенностями работы человеческого мозга, а также тем, где он родился. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования проводили в университете Йорка (Великобритания).

Как пишет журнал Proceedings of the Royal Society, ссылаясь на ученых, «постоянное увеличение плотности населения приводит к изменениям в способности человека распознавать людей, которых мы знаем и которых не знаем».

Для эксперимента выбрали студентов-волонтеров. Как оказалось, люди способны запомнить и распознать не одинаковое число лиц: у некоторых этот показатель равнялся тысяче, а у других был в десять раз больше. Это объясняется индивидуальными особенностями мозга того или иного добровольца, а также тем, в городской или сельской среде они росли.

При этом, как говорят ученые, средний показатель во время эксперимента составил пять тысяч лиц.

Как писала «Фраза», ученые научили диких птиц петь свои «песни», а также обнаружили новое удивительное свойство кофе.