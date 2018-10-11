Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

СМИ заявили, что самый известный актер-карлик в мире умер от передозировки алкоголем

СМИ заявили, что самый известный актер-карлик в мире умер от передозировки алкоголем

Самый известный актер-карлик в мире Верн Тройер, скончавшийся в апреле этого года в США, стал жертвой алкогольной зависимости. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует отчет вскрытия тела.

Звездным часом Верна Тройера стали съемки в серии комедий об Остине Пауэрсе, где он играл главного злодея.

По данным издания TMZ, результаты вскрытия офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес свидетельствуют, что причиной смерти актера стала алкогольная интоксикация.

Верн Тройер, скончавшийся в возрасте 49 лет, долгое время страдал от алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение.

Кроме картин «Остин Пауэрс» он снимался в фильмах «Люди в черном», «Гринч – похититель Рождества» и других голливудских «продуктах».

Как писала «Фраза», в Испании скончалась знаменитая певица Монтсеррат Кабалье.

Ранее на восьмидесятом году жизни скончался легендарный автор и артист, уроженец Одессы Роман Карцев.

Тэги: мир, кино, Голливуд, шоу-бизнес

Комментарии

Колонка автора
11.10.18 08:36

Италия–Украина: ничья с позиции скорости

Автор: Андрей Шахов

Статьи

11.10.18 09:03

Режиссер Дени Вильнёв как зеркало политкорректности

Автор: Валентин Бушанский

Главная новость дня

Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин

Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин
11.10.18 11:36
476
Последние новости
11.10.18 12:05

За неделю в Украине гриппом заболели почти 150 тысяч человек. Большинство — дети
11.10.18 11:54

Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается
11.10.18 11:36

Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин
11.10.18 10:40

«Коричневые жидкие осадки»: местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске
11.10.18 10:37

Как оказалось, молодежь во всем мире стала существенно меньше выпивать
11.10.18 10:27

На Херсонщине неизвестные расстреляли автомобиль с людьми
11.10.18 10:11

Защиту десятой «винды» уже благополучно взломали: все оказалось очень просто
11.10.18 09:54

В Житомире горе-мать оставила младенца в подъезде чужого дома и убежала
11.10.18 09:39

Ученые подсчитали, сколько лиц способен запомнить и распознать человек
11.10.18 08:53

СМИ заявили, что самый известный актер-карлик в мире умер от передозировки алкоголем

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается
Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается
Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается
Специалисты создали необычный шрифт, который лучше запоминается
Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин
Водители по всей Украине оригинально протестуют против повышения цен на бензин
«Коричневые жидкие осадки»: местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске
«Коричневые жидкие осадки»: местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске
В Житомире горе-мать оставила младенца в подъезде чужого дома и убежала
В Житомире горе-мать оставила младенца в подъезде чужого дома и убежала
Пожар на военном арсенале в Черниговской области наконец-то удалось ликвидировать
Пожар на военном арсенале в Черниговской области наконец-то удалось ликвидировать
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину
В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину
В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала
В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала
Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей
Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей
На Днепропетровщине военная «Оса» больно ужалила маршрутку. Есть пострадавшие
На Днепропетровщине военная «Оса» больно ужалила маршрутку. Есть пострадавшие
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.