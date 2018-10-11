СМИ заявили, что самый известный актер-карлик в мире умер от передозировки алкоголем

Самый известный актер-карлик в мире Верн Тройер, скончавшийся в апреле этого года в США, стал жертвой алкогольной зависимости. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует отчет вскрытия тела.

Звездным часом Верна Тройера стали съемки в серии комедий об Остине Пауэрсе, где он играл главного злодея.

По данным издания TMZ, результаты вскрытия офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес свидетельствуют, что причиной смерти актера стала алкогольная интоксикация.

Верн Тройер, скончавшийся в возрасте 49 лет, долгое время страдал от алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение.

Кроме картин «Остин Пауэрс» он снимался в фильмах «Люди в черном», «Гринч – похититель Рождества» и других голливудских «продуктах».

Как писала «Фраза», в Испании скончалась знаменитая певица Монтсеррат Кабалье.

Ранее на восьмидесятом году жизни скончался легендарный автор и артист, уроженец Одессы Роман Карцев.