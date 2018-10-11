Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций

Сегодня, 10 октября, сборная Украины по футболу провела товарищеский матч перед важным поединком в Лиге наций против Чехии (16 октября). Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко на выезде играли против Италии.

Хозяева поля со стартовых минут большими силами пошли вперед, высоко прессингуя своих соперников, и уже на пятой минуте Бернардески был близок к успеху, но свою команду выручил Пятов. Еще через две минуты голкипер нашей команды отразил два опасных удара в исполнении Кьезы, и на время нашим ребятам игру удалось успокоить.

Но в середине тайма итальянцы снова мощно взялись за дело, организовав несколько неплохих моментов у ворот Пятова, но страж наших ворот действовал безошибочно. Украинцы же создали всего два полумомента в первой половине встречи, но с ударами Коноплянки и Марлоса без особых усилий справился Доннарума.

Вторую сорокапятиминутку итальянцы начали в том же стиле, что и первую – высокий прессинг и максимальные скорости. И довольно быстро получили шанс на опасный штрафной, который, впрочем, неточным ударом хозяева поля удачно запороли.

Однако еще через несколько минут хозяева поля все же сумели выйти вперед благодаря ляпу Пятова. Бернардески пробил из-за пределов штрафной, голкипер нашей сборной мяч парировал, но тот все же умудрился закатиться в сетку наших ворот.

Но каково же было удивление итальянцев, когда спустя всего шесть минут наши ребята сумели отыграться. На 61-й минуте Яремчук опасно пробивал, но голкипер хозяев перевел мяч на угловой. А уже после розыгрыша мяча с угла поля Малиновский мастерским ударом оставил голкипера «Милана» не у дел.

Итальянцы попытались снова завладеть инициативой, но на 70-й минуте именно они обязаны были пропускать, но сначала Малиновский отправил со штрафного мяч в перекладину, а с добиванием Степаненко справился вратарь.

В оставшееся время обе команды были близки к тому, чтобы вырвать победу, но до финального свистка счет на табло не изменился – ничья 1:1.

Как бы то ни было, это всего лишь товарищеский матч, а впереди – важная встреча в Лиге наций с чехами, которая состоится через несколько дней.

Как сообщала «Фраза», в первом матче Лиги наций украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

9 сентября сборная Украины по футболу провела свой второй поединок в турнире, обыграв во Львове сборную Словакии со счетом 2:1.