Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций

Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций

Сегодня, 10 октября, сборная Украины по футболу провела товарищеский матч перед важным поединком в Лиге наций против Чехии (16 октября). Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко на выезде играли против Италии.

Хозяева поля со стартовых минут большими силами пошли вперед, высоко прессингуя своих соперников, и уже на пятой минуте Бернардески был близок к успеху, но свою команду выручил Пятов. Еще через две минуты голкипер нашей команды отразил два опасных удара в исполнении Кьезы, и на время нашим ребятам игру удалось успокоить.

Но в середине тайма итальянцы снова мощно взялись за дело, организовав несколько неплохих моментов у ворот Пятова, но страж наших ворот действовал безошибочно. Украинцы же создали всего два полумомента в первой половине встречи, но с ударами Коноплянки и Марлоса без особых усилий справился Доннарума.

Вторую сорокапятиминутку итальянцы начали в том же стиле, что и первую – высокий прессинг и максимальные скорости. И довольно быстро получили шанс на опасный штрафной, который, впрочем, неточным ударом хозяева поля удачно запороли.

Однако еще через несколько минут хозяева поля все же сумели выйти вперед благодаря ляпу Пятова. Бернардески пробил из-за пределов штрафной, голкипер нашей сборной мяч парировал, но тот все же умудрился закатиться в сетку наших ворот.

Но каково же было удивление итальянцев, когда спустя всего шесть минут наши ребята сумели отыграться. На 61-й минуте Яремчук опасно пробивал, но голкипер хозяев перевел мяч на угловой. А уже после розыгрыша мяча с угла поля Малиновский мастерским ударом оставил голкипера «Милана» не у дел.

Итальянцы попытались снова завладеть инициативой, но на 70-й минуте именно они обязаны были пропускать, но сначала Малиновский отправил со штрафного мяч в перекладину, а с добиванием Степаненко справился вратарь.

В оставшееся время обе команды были близки к тому, чтобы вырвать победу, но до финального свистка счет на табло не изменился – ничья 1:1.

Как бы то ни было, это всего лишь товарищеский матч, а впереди – важная встреча в Лиге наций с чехами, которая состоится через несколько дней.

Как сообщала «Фраза», в первом матче Лиги наций украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

9 сентября сборная Украины по футболу провела свой второй поединок в турнире, обыграв во Львове сборную Словакии со счетом 2:1.

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, сборная Италии

Комментарии

Колонка автора
09.10.18 08:26

Хабиба все равно своим в России не считают

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

10.10.18 09:24

Продажа «Ленкузницы»: предвыборные понты Порошенко

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций

Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций
10.10.18 23:44
200
Последние новости
10.10.18 23:44

Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций
10.10.18 21:50

В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
10.10.18 21:12

Скандальных футболистов Кокорина и Мамаева взяли под стражу
10.10.18 20:40

В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину
10.10.18 19:56

В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала
10.10.18 19:25

На «Интере» рассказали, что является самой большой ценностью для телеканала
10.10.18 19:08

УПЦ провела в Совете Европы мероприятие в честь 1030-летия Крещения Руси
10.10.18 19:00

Главные новости за 10 октября 2018 года
10.10.18 18:58

Единый кандидат от объединенной оппозиции имеет реальные шансы попасть во второй тур, — Медведчук
10.10.18 16:28

Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В духе 90-х: в центре Харькова из автомата расстреляли руководителя юрфирмы
В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину
В Черновцах банда «гопников» средь бела дня расстреляла мужчину
В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала
В центре Киева напали на журналиста популярного телеканала
Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей
Лучший футбольный клуб планеты начнет искать будущих звезд среди украинских малышей
На Днепропетровщине военная «Оса» больно ужалила маршрутку. Есть пострадавшие
На Днепропетровщине военная «Оса» больно ужалила маршрутку. Есть пострадавшие
В Сербии произошло масштабное ДТП: столкнулись 34 автомобиля, погибли 7 человек
В Сербии произошло масштабное ДТП: столкнулись 34 автомобиля, погибли 7 человек
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Главный тренер «Динамо» попытался ответить на критику колумниста «Фразы»
Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей
Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма – погибли десятки людей
Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде
Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде
В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы
В Киеве бомжи подожгли здание исполнительной службы
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.