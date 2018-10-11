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Скандальных футболистов Кокорина и Мамаева взяли под стражу

Скандальных футболистов Кокорина и Мамаева взяли под стражу

Против экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Как выяснили журналисты «Фразы», в настоящий момент подозреваемые задержаны и в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Как сообщает популярный блогер Илья Варламов со ссылкой на российские СМИ, сразу после допроса, который был назначен на 18-00, Павел Мамаев был задержан на 48 часов.

В свою очередь, Александр Кокорин явился на проведение следственных действий с опозданием, но в розыск его объявлять не стали. Отмечается, что после допроса он так же был задержан на 48 часов.

Сообщается, что в ближайшее время следователи готовятся предъявить обвинение Мамаеву и Кокорину. Кроме того, уже завтра правоохранители готовятся обратится в суд с ходатайством об избрании футболистам-дебоширам меры пресечения.

Как писала «Фраза», футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника.

Тэги: общество, футболист, уголовная ответственность, хулиганство

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