УПЦ провела в Совете Европы мероприятие в честь 1030-летия Крещения Руси

В Страсбурге (Франция), в Совете Европе, 9 октября состоялось мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Руси. Как выяснили журналисты «Фразы», делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отправил участникам мероприятия видео-поздравление.

В мероприятии приняли участие дипломаты Постоянного представительства Украины при Совете Европы, представители дипломатического корпуса стран-членов Совета Европы, настоятель храма Всех святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых), священнослужители и гости.

Епископ Виктор рассказал участникам праздничного мероприятия о праздновании 1030-летия Крещения Руси в Украине.

«День Крещения Киевской Руси в нашем государстве отмечен, как особая дата и в церковном, и в гражданском календаре. Светской историографии трудно не заметить важность этого события, как бы она не оценивалась с точки зрения различных перспектив. Славянские народы, приняв христианство, вошли в семью европейских народов и смогли приобщиться к достижениям европейской культуры. Именно Крещение Киевской Руси стало основой ее государства. Под влиянием христианства постепенно состоялась коренное изменение мировоззрения и мировосприятия населения Древнерусского создания государства. Празднование этого выдающегося события также оставило заметный след в истории всей Европы, мы хотим поделиться красивыми страницами нашего христианского бытия со всеми вами», — сказал владыка Виктор.

Присутствующие ознакомились с выставкой экспонатов, иллюстрирующих духовное наследие Киевского государства, которую представила глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик). Также звучали традиционные украинские песнопения в исполнении академического хора Киевской духовной академии и семинарии. С концертной программой выступил победитель «Голоса страны-2017» протоиерей Александр Клименко.