Главные новости за 10 октября 2018 года

В квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату. Неизвестные бросили гранату в окно квартиры координатора национал-радикальной организации С14 Сергея Мазура. Инцидент произошел в Борисполе (Киевская область).

Субсидии начали отбирать у еще пары «категорий» украинцев. В Украине начали забирать субсидии у украинцев, сдающих в аренду свои квартиры, а также тех, у кого «нулевой доход». Этим занялось Министерство социальной политики.

Вспышка кори на Прикарпатье: уже закрывают школы. В Ивано-Франковской области зафиксирована вспышка кори. ЧП случилось в селах Тысменичаны и Верхнемайданск.

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Жуткое ДТП в Кении: автобус свалился с холма — погибли десятки людей. В Кении произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали не менее пятидесяти человек. Об этом сообщили в полиции округу Керичо, где случилась трагедия.

Появилось видео жестокого убийства «королевы красоты» в Багдаде. В интернете появилось видео убийства «Мисс Багдад 2015» Тары Фарес, потрясшее не только Ирак, но и весь мир. Девушку убили в собственном авто.