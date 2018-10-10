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Как оказалось, стихийные бедствия унесли более миллиона жизней за двадцать лет

Как оказалось, стихийные бедствия унесли более миллиона жизней за двадцать лет

За последние двадцать лет в результате стихийных бедствий во всем мире погибло 1,3 миллиона человек. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные опубликовали в ООН.

Как говорится в докладе управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий, с 1998 года «финансовые потери мировых рынков из-за стихийных бедствий выросли на 251%, а пострадавшие страны лишились почти трех триллионов долларов».

Отмечается, что еще 4,4 миллиарда людей в разной степени пострадали из-за катаклизмов.

В докладе говорится, что больше всех потеряли США (944,8 миллиарда), Китай (492,2 миллиарда), Япония (376,3 миллиарда) и Индия (79,5 миллиардов). Что касается ЕС, то тут лидеры по потерям – Франция (48,3 миллиарда), Германия (57,9 миллиарда) и Италия (56,6 миллиарда).

По данным ООН, за эти годы произошло 7255 крупных стихийных бедствий: чаще всего это были наводнения и шторма.

Как писала «Фраза», Пентагон обвинили в создании биологического оружия: американцы используют зараженных насекомых.

Ранее медики выяснили, что растущее загрязнение воздуха может привести к масштабной вспышке тяжелой формы онкологии.

Тэги: ООН, мир, катаклизм, бедствие

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