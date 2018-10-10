Медики выяснили, что растущее загрязнение воздуха может привести к масштабной вспышке тяжелой формы онкологии

Медики из Тайваня заявили, что загрязнение воздуха угрожает онкологией полости рта. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли эксперты из университета Чуншань в Тайчжуне.

Как пишет издание Journal of Investigative Medicine, было проведено исследование, в результате которого ученые установили, что «большое число капель токсичных аэрозолей и мелких частиц пыли в воздухе повышает угрозу рака ротовой полости». Цитируются данные ВОЗ, где утверждается, что 8 из 10 людей в мире дышать воздухов, уровень концентрации вредных веществ в котором превышает существующие нормы.

Как сообщается, исследования проводились десять лет в четырех госпиталях Тайбэя. Сюда за медицинской помощью обратились около пятисот тысяч людей и, как выяснилось, около «1,6 тысячи пациентов лечились от рака ротовой полости». Ученые связали это с канцерогенными аэрозолями, «сопоставив частоту развития рака в разных районах города с картами загрязнения воздуха в Тайбэе».

Исследователи говорят, что, «исключив влияние других неблагоприятных факторов, например, курение, было установлено, что люди, проживающие в самых загрязненных частях города на 43% чаще страдали от рака».

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