Российским футболистам-дебоширам светит пожизненная дисквалификация

Руководство российского футбольного союза прорабатывают разные варианты санкций против футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в Москве избили нескольких человек. Как выяснили журналисты «Фразы», обоих может ждать пожизненная дисквалификация – именно таким сейчас является основной вариант наказания.

Между тем известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что в случае, если оба игрока смогут избежать уголовного преследования, они вряд ли останутся за бортом футбольного мира, сообщает sports.ru.

По мнению агента, Кокорин и Мамаев смогут отправиться в Европу, впрочем, пока не понятно, на какие страны будет распространяться дисквалификация, в случае ее принятия.

Ранее «Фраза» сообщала, что футболисты национальной сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев вляпались в очередной скандал. В одном из московских кафе они избили местного чиновника.

Позже стало известно, что футболисты, кроме избиения в одном из московских ресторанов чиновника, напали еще на одного человека. Им светит реальный тюремный срок.