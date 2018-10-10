Вспышка кори на Прикарпатье: уже закрывают школы

В Ивано-Франковской области зафиксирована вспышка кори. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось в селах Тысменичаны и Верхнемайданск.

Как сообщает Надвирнянская РГА, тут уже закрыли две школы. Детям объявлены внеплановые осенние каникулы.

Учеба приостановлена минимум до конца нынешней недели.

Чиновники констатировали «чрезвычайную ситуацию с осложнением эпидемической ситуации в учебных заведениях Надвирнянского района по заболеваемости корью».

Число заболевших детей не называется.

Как писала «Фраза», корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные.

Ранее в Запорожской области зафиксирована вспышка экзотического смертельного вируса.

Сообщалось, что в пгт под Винницей уже месяц бушует корь – заразились десятки детей.