Вспышка кори на Прикарпатье: уже закрывают школы

В Ивано-Франковской области зафиксирована вспышка кори. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось в селах Тысменичаны и Верхнемайданск.
Как сообщает Надвирнянская РГА, тут уже закрыли две школы. Детям объявлены внеплановые осенние каникулы.
Учеба приостановлена минимум до конца нынешней недели.
Чиновники констатировали «чрезвычайную ситуацию с осложнением эпидемической ситуации в учебных заведениях Надвирнянского района по заболеваемости корью».
Число заболевших детей не называется.
Как писала «Фраза», корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные.
Ранее в Запорожской области зафиксирована вспышка экзотического смертельного вируса.
Сообщалось, что в пгт под Винницей уже месяц бушует корь – заразились десятки детей.