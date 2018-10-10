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Аферисты под видом соцработников продолжают дурить доверчивых украинских пенсионеров

Аферисты под видом соцработников продолжают дурить доверчивых украинских пенсионеров

Аферисты продолжают наживаться на доверчивых пенсионерах в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», очередной жертвой мошенников стала 92-летняя киевлянка, которая стала жертвой «липовых» сотрудников Пенсионного фонда.

Накануне, 9 октября, вечером в Печерском районе Киева к пенсионерке наведались две женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда. Бабушка, думая о том, что те пришли по поводу перерасчета пенсий, впустила их в квартиру, сообщает «Страна».

«Сотрудницы» ведомства спросили, сколько денег есть у пенсионерки, попросили показать им купюры. Когда старушка вынесла женщинам все свои сбережения – около шести тысяч гривен, «соцработники» сразу же начали говорить, что купюры – старого образца и их срочно надо заменить.

Взволнованную бабушку они начали успокаивать, говоря, что той очень повезло, ведь обмен можно произвести на месте. Не нужно никуда идти и за что-то доплачивать – вся процедура для нее будет абсолютно бесплатной.

В результате - пенсионерке оставили пачку купюр с надписью «сувенир». Подмену заметили родственники пенсионерки, которая им похвасталась о «выгодном» обмене.

По данному факту возбуждено уголовное дело, но «сотрудницы» Пенсионного фонда до сих пор разгуливают на свободе.

Ранее «Фраза» сообщала, что аналогичный случай произошел в Каменском (Днепропетровская область), где к пенсионерке пришла женщина, представилась дочерью почтальона (якобы мама заболела) и заявила, что в стране грядет денежная реформа и старые деньги нужно поменять на новые. Доверчивая старушка вынесла незнакомке все свои сбережения, получив взамен пухлый пакет с обычной порезанной бумагой.

Тэги: Киев, Украина, общество, мошенничество, обман, мошенники, пенсионеры

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