В киевские садики детей будут зачислять по-новому

Во вторник, 9 октября, депутаты Киевсовета согласовали изменения в порядок электронной записи детей в городских дошкольных учебных заведениях. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь некоторые дети могут попасть в садики без очереди.

В частности, это касается тех детей, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, уже получающих дошкольное образование в выбранном родителями саду. Также без очереди в садик попаду дети, родители которых работают в данном дошкольном заведении, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Автор инициативы, депутат Анна Старостенко утверждает, что на сегодняшний день очередь в детские сады Киева удалось сократить в пять раз. Поясняя последние нововведения, она рассказала, что электронная очередь не давала ручного вмешательства, но, с другой стороны, она не видела братьев и сестер, поэтому и пришлось внести изменения в порядок зачисления.

В Киевсовете уверены, что такое решение позволит снять социальную напряженность среди родителей, которые вынуждены устраивать детей (братьев и/или сестер) в разные садики.

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство здравоохранения с 13 марта 2018 года отменило формы первичной медицинской документации — медицинские карты для школьников и студентов, а также талоны и диспансеризацию, которые были признаны «морально устаревшими».

В середине сентября сообщалось, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.