Ученые обнаружили новое удивительное свойство кофе

Специалисты из Университета Алабамы (США) обнаружили новое свойство кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», кофеин, содержащийся в кофейных зернах, способен повышать «болевой порог» у человека.

Как передает портал OA, в исследовании принимала участие группа добровольцев в количестве 60 человек. На протяжении семи дней участникам эксперимента предлагалось употреблять содержащие кофеин напитки (каждому ‒ определенное количество). По окончании эксперимента все добровольцы прошли тест на переносимость боли.

Сообщается, что наименее чувствительными к боли оказались те участники исследования, которые употребляли больше кофеиносодержащих напитков.

По результатам эксперимента учеными сделан вывод, что на основе кофеина возможно создание анестезирующих препаратов. Кроме того, кофеин способен помочь быстрее «отойти» от наркоза. Впрочем, для подтверждения этого необходимо провести более масштабные и углубленные исследования.

Как писала «Фраза», ученые выяснили неожиданную пользу от кофе.

Ранее ученые рассказали о необратимой опасности кофе.