Школьников Одесской области выкашивает заразная болезнь

В Одесской области вывлен вирус гепатита А среди школьников. Как выяснили журналисты «Фразы», опасной хворью заболели ученики Ширяевского образовательного комплекса № 1.

Как передает Одесский лабораторный центр МОЗ Украины, в учебном учреждении заболели четверо учеников, у троих из которых уже обнаружено наличие вируса гепатита А. Сообщается, что причиной заболевания стало несоблюдение школьниками правил личной гигиены. В школе проводится комплекс санитарно-профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения эпидемии.

Как известно, гепатит А (или «Болезнь Боткина») ‒ острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A (англ. HAV). Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через контаминированную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек.

Как писала «Фраза», Днепр несет украинцам гепатит и онкологию.

Ролее 40 человек заболели «желтухой» на Харьковщине.