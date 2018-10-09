Украинские греко-католики – против «Поместной церкви»

В случае создания в Украине Поместной Церкви на греко-католиков будут оказывать давление. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Католицькому Оглядачу» заявил управляющий епархией Святого Николая УГКЦ с центром в Чикаго, епископ Венедикт (Алексийчук).

По его мнению, украинские греко-католики не будут присоединяться к «Томосной Церкви». Епископ Венедикт также отметил, что греко-католики «нюхом чуют, что здесь что-то не так», сообщает СПЖ.

Ранее сообщалось, что на Порошенко подали в суд из-за автокефалии.

Напомним, что глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Ранее «Фраза» также писала, что соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.

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