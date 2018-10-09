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Главные новости за 9 октября 2018 года

Главные новости за 9 октября 2018 года

В Черниговской области взорвался склад с боеприпасами. Появилось видео. В Черниговской области произошло масштабное ЧП на складе боеприпасов. Возле населенного пункта Ичня гремели взрывы. Как сообщают в Генеральном штабе, инцидент случился на технической территории Шестого арсенала. ЧП произошло около 3-30 ночи во вторник, 9 октября.

ЧП на складах с боеприпасами возле Ични: проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, Порошенко собирает силовиков. Стали известны новые подробности взрывов боеприпасов на складах шестого арсенала Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. По данным военных, там находятся около 88 тысяч тонн снарядов. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь шестого арсенала — это 682,6 гектар, из них техническая территория — 402 гектар. На утро тут продолжался пожар, а также фиксировались «взрывы с разной интенсивностью».

После взрывов боеприпасов возле Ични к медикам обратились уже десятки людей. После ЧП на складах с боеприпасами возле Ични в Черниговской области, где ночью начались взрывы, к медикам начали обращаться люди, жалующиеся на плохое самочувствие от задымления. Врачи оказали помощь десяткам местных жителей. По данным Черниговской ОГА, за медицинской помощью на утро вторника, 9 октября, уже обратились 63 человека.

Киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения. В Киеве с весны нет горячей воды, а возобновление ее подачи постоянно переносится. На этот раз возможную дату включения назвали в Министерстве финансов. В пресс-службе министерства, в частности, сообщили, что еще 3 октября вместе с Государственной казначейской службой «полностью перечислили 729 миллионов 560 тысяч гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное снабжение тепловой энергии».

МВФ значительно ухудшил прогноз по Украине: все настолько плохо? МВФ ухудшил свой прогноз по Украине на ближайшие годы. Об этом говорится в октябрьском обзоре World Economic Outlook. Так, оценка роста ВВП нашей страны на 2019 год снизилась с 3,3% до 2,7%. На 2020 год прогноз снижен с 4% до 3,4%. В нынешнем году прогнозируется рост в 3,5% вместо 3,2%. Также в 2018 году несколько улучшена оценка среднегодовой инфляции (на 0,1%) до 10,9%, и в 2019 году (на 0,7%) до 7,3%.

В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами. В Хмельницкой области в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории произошло ЧП. Там воспитатель бил ногами детей и заставлял их стоять на коленях с поднятыми руками. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил, что об этом случае стало известно еще в минувшую пятницу. Один из мальчиков, проходивший лечение в этом санатории, вечером позвонил родителям и в слезах рассказал ужасающую историю. По его словам, он сумел убежать от воспитателя, который бил детей ногами, пытаясь таким образом их успокоить перед сном.

В базу Миротворца попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии. Опубликован список. Сайт Миротворец внес в свою базу имена более трехсот украинцев, которые присягнули на верность Венгрии. Среди них — госслужащие и местные чиновники. Список опубликован в свободном доступе на сайте. Среди людей есть жители почти всех районов Закарпатья — Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода.

Скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника. Футболисты национальной сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев вляпались в очередной скандал. В одном из московских кафе они избили местного чиновника. Как сообщает телеграм-канал Mash, на следующий день после поединка РПЛ между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» (за которые и играют футболисты), который состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге, оба игрока отправились в Москву, чтобы отметить круглую дату — десятилетие своей дружбы.

Футболистам сборной России, избившим чиновника, светит солидный тюремный срок. Футболистам сборной России по футболу Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, избившим в одном из московских ресторанов чиновника, светит реальный тюремный срок. Им грозит вплоть до 8 лет лишения свободы. Помимо того, что они напали на московского чиновника, которым, как оказалось позже, был директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, немногим ранее они избили еще одного человека.

Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России. Которая, к тому же, ждет от юмориста ребенка. Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут. Причиной этому может быть беременная молодая любовница Галкина. Сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения. По данным российских СМИ, Галкину приписывают роман с 33-летней Юлией Барановской. Звезда российского ТБ якобы беременна от супруга Пугачевой.

Тэги: Киев, Украина, футбол, общество, мир, экономика, ЧП, боеприпасы, спорт, Черниговская область, Хмельницкий, Алла Пугачева, Чернигов, сборная России, Максим Галкин, миротворец, МВФ, взрывы, Ичня

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