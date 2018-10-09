Под Киевом преступник-рецидивист с ножом грабил случайных прохожих

В Белой Церкви (Киевская область) за два разбойных нападения задержан местный житель, который совсем недавно вышел из тюрьмы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, оба преступления были совершены в течение часа. Первой жертвой рецидивиста стал местный житель, у которого на вокзале злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у мобильный телефон и 500 гривен. После этого он напал на девушку и заставил ее отдать мобильный телефон.

Преступник был задержан довольно оперативно. У него изъяли нож, ворованный телефон, а также документы из ломбарда. Кроме этого, в ходе осмотра у злоумышленника нашли коноплю.

По данному факту открыто производство по двум статьям — «разбой» и «хранение наркотиков».

Как сообщала «Фраза», ч июле 2018 года в киевском спальнике был задержан буйный поляк, который зачем-то зарезал мужчину, пытался зарезать женщину и полицейских.

В сентябре в Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке.