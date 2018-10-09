УПЦ начинает сбор продуктов и вещей для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне

В Украинской Православной Церкви открыли сбор продуктов и вещей первой необходимости для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и пресс-службу Нежинской епархии.

Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент благословил совершить во всех соборных храмах епархии молебны святителю Николаю.

Также в УПЦ организуют приюты для людей, пострадавших и пункты питания в монастырях и храмах Нежинской епархии.

Помощь в натуральном виде принимается в Николаевском соборе Нежина, по адресу ул. Гоголя, 1 с 7.00 до 21.00.

Реквизиты для материальной помощи — на странице главы Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханов в Фейсбук.

Напомним, в Черниговской области взорвался склад с боеприпасами.

Как писала «Фраза», возле Ични проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, а Петр Порошенко собирает силовиков.