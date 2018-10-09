У Кличко заявили, что взрывы боеприпасов в Черниговской области Киеву не угрожают

Власти столицы попытались успокоить киевлян после взрывов боеприпасов на складе возле Ични Черниговской области. Как выяснили журналисты «Фразы», официальное заявление сделала КГГА.

Как сообщает управление по чрезвычайным ситуациям мэрии Киева, «угрозы для жителей города в результате пожара на территории шестого арсенала Министерства обороны нет».

Там также отметили, что, «в случае возникновения угрозы для жителей информация будет доведена и распространена через средства массовой информации».

Как писала «Фраза», после взрывов боеприпасов возле Ични к медикам обратились уже десятки людей

Также в Черниговской области проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, а Петр Порошенко собирает силовиков.